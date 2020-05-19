РИАМО – 19 мая. Более 320 медиков, которые во время работы заразились коронавирусом, получили единовременные страховые выплаты, общая сумма которых составила более 20 миллионов рублей, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Выплаты в связи с причинением вреда за эти дни уже осуществлены 326 медицинским работникам на общую сумму более 20 миллионов рублей», - сказал Мурашко.
Он отметил, что в случае смерти медицинского работника в результате коронавируса при исполнении им трудовых обязанностей получателями единовременной страховой выплаты могут быть его родственники.
Медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, также положены надбавки к зарплате.
В России зарегистрирован 299 941 случай заражения коронавирусом, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837 пациентов.
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19 МАЯ
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