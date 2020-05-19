РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. МБОУ «Гимназия №1» городского округа Мытищи провела дистанционные классные часы, посвященные Дню пионерии и детским общественным объединениям, сообщается в Instagram-аккаунте гимназии.

«Во вторник в гимназии №1 проведены дистанционные классные часы, посвященные Дню пионерии и детским общественным объединениям. Дети рассказали, что знают о пионерии, поделились историями, которые слышали от родителей. Также рассказали о прочитанных книгах, в которых говорится о подвигах пионеров, о фильмах, которые смотрели», - говорится в сообщении.

В рамках классных часов дети также высказали свое восхищение поступками пионеров.