РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. Клуб «Активное долголетие» городского округа Мытищи отметили электронными сертификатами за участие в сетевых акциях, сообщается в Instagram-аккаунте клуба.

«Коллектив клуба «Активное долголетие» МАУ БИЦ городского округа Мытищи наградили дипломом за участие в межрегиональной сетевой акции «Незабываемые строки о войне», а также сертификатами за участие в сетевых акциях «Книга. Время. Мы» и «Голосую за книгу!» - говорится в сообщении.

Коллектив клуба активно участвует в акциях и флешмобах и благодарит их организаторов.