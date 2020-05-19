РИАМО - 19 мая. Бывшая начальница отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы по городу Истре Ольга Михеева по приговору суда получила 4 года колонии условно за мошенничество при проведении проверок, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В августе 2019 года Михеева была задержана при попытке получения от местного коммерсанта 3,2 миллиона рублей за якобы не включение его клининговой компании в планы выездных налоговых проверок.

«В ходе расследования уголовного дела удалось установить аналогичный эпизод преступной деятельности Михеевой, совершенный ранее. В 2018 году она получила от этого же предпринимателя путем обмана 5 миллионов рублей за якобы не включение его организации в планы выездных налоговых проверок», — отмечается в сообщении.

Женщина признана виновной в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ). Суд приговорил ее к 4 годам колонии общего режима условно с испытательным сроком четыре года.