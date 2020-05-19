РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В двух многоквартирных домах в Октябрьском переулке в Подольске 20 мая временно отключат горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 20 мая, в микрорайоне Климовск не будет подаваться горячая вода в многоквартирные дома с 9:00 до 13:00 по следующим адресам: Октябрьский переулок, дома №№12 и 27. Причиной отключения являются ремонтные работы на ЦТП-17, которые запланировало управление теплоснабжением МУП «СЕЗ», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.