РИАМО - 19 мая. Больше 65,3 тысяч карт «Стрелка» продали с начала апреля в автобусах и других точках продаж Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более 25,5 тысяч карт продали на железнодорожных станциях, свыше 19 тысяч – в отделениях «Почты России», около 350 карт – через «Яндекс.Лавку», 9,5 тысяч карт – у водителей, 11 тысяч карт – на автостанциях.

«За месяц в автобусах и на автовокзалах «Мострансавто» приобретено более 49 тысяч карт. При этом около 26 тысяч — это объединенные карты «Стрелка»-«Тройка», порядка 23 тысяч — карт «Стрелка», - говорится в сообщении.

Почти 68% карт пассажиры купили у водителей. Больше всего карт приобрели пассажиры филиала в Люберцах - порядка 3,6 тысяч штук. На втором месте — филиал в Балашихе, где пассажиры приобрели 2,7 тысяч карт и филиал в Долгопрудном - там приобретено почти 2,6 тысяч «Стрелок».

Стоимость карты «Стрелка» составляет 100 рублей, из которых 80 рублей — залоговая стоимость, которую пассажир может вернуть при возврате карты.

Сейчас в транспорте Московского региона нельзя оплатить проезд наличными или банковскими картами. Рассчитаться за проезд можно только транспортной картой «Стрелка», привязать которую необходимо к пропуску перед поездкой.