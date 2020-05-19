Как пользоваться приложением «Социальный мониторинг», чтобы не получить штраф

Что такое «Социальный мониторинг»?
Приложение «Социальный мониторинг» разработано специально для москвичей, которые болеют Covid-19 в легкой форме и лечатся дома. Сервис позволяет контролировать соблюдение режима домашней самоизоляции заболевших и контактных, фиксирует нарушения карантина, на основе которых могут быть выписаны административные штрафы.
Кто должен обязательно установить приложение?
Согласно указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ, обязаны использовать технологии электронного мониторинга геолокации, в том числе сервис «Социальный мониторинг», пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому. Таким образом, в Москве это приложение должны обязательно установить все граждане с подтвержденным Covid-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях, а также те, кто контактировал или контактирует с ними.
Если у вас нет положительного теста на коронавирус и нет ОРВИ, то приложение устанавливать не нужно. Фактически сделать это не получится. Дело в том, что если вы не является больным с COVID-19 и ОРВИ, то не сможете завершить регистрацию в приложении, так как ваших данных нет в базе пациентов.
Как начать пользоваться приложением?
Для того, чтобы начать пользоваться приложением «Социальный мониторинг», нужно его бесплатно установить в AppStore или Google Play, а далее пройти регистрацию: здесь потребуется указать номер телефона, прикрепить фотографию и поделиться геолокацией. Местоположение указывать нужно, чтобы проверить, соответствует ли оно тому адресу, который вы указали, когда принимали решение о согласии лечения на дому.
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Что делать, когда приходят пуш-уведомления
Самое важное – пользователю необходимо повторять процедуру с отправкой фото несколько раз. Приложение будет в разное время суток посылать пуш-уведомления, на которые необходимо оперативно реагировать отправкой своего селфи. Это сделано для того, чтобы пациент не оставлял смартфон дома, если вдруг захотел нарушить режим самоизоляции.
По отзывам пользователей, загрузить селфи в систему нужно как можно быстрее, в течение часа.
Если у вас возникли проблемы с установкой приложения или отправкой фото, то следует обратиться на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-72-96.
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Можно ли отказаться от использования приложения?
Это невозможно, так как подписание согласия — обязательное условие для прохождения лечения на дому. Если пациент выбирает лечение на дому, то он обязан подписать документ, в котором указывает личные данные – ФИО, адрес, по которому обязуется находиться на протяжении всего периода лечения, и номер мобильного телефона. Кроме того, он дает согласие на осуществление фотосъемки и предъявление документа, удостоверяющего личность. Пациента, не подписавшего такой документ, госпитализируют в медицинское учреждение.
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Кто может видеть селфи пользователей?
На период работы сервиса данные доступны только службе социального мониторинга и никуда дальше не уйдут.
Всем, кто пользуется сервисом, обещают, что данные хранятся в защищенном виде на серверах Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, а после окончания лечения эти данные уничтожаются.
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Что делать, если нет смартфона?
Если у вас нет смартфона, то об этом нужно сообщить при оформлении согласия. На время лечения вам должны бесплатно предоставить мобильный телефон с установленным приложением. Все функции, кроме «Социального мониторинга», на телефоне будут заблокированы. После окончания лечения пациент обязан вернуть технику городу.
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Что будет, если перестать пользоваться приложением?
Перестать пользоваться сервисом внезапно нельзя, так как это чревато штрафами на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Если пользователь перестанет отвечать на пуш-уведомления, то его, помимо административной ответственности, принудительно госпитализируют в медицинское учреждение.
Селфи через приложение пациент обязан отправлять до полного выздоровления и получения отрицательного результата анализа на коронавирус.
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Что делать, если приложение дает сбой
В случае, если приложение зависает, например, невозможно оперативно отправить фото, необходимо позвонить на горячую линию +7 (495) 870-72-96 или написать на электронную почту Socialmonitoring@mos.ru.
Также обязательно зафиксируйте сбой, сделав принтскрин на смартфоне. Если вы не смогли связаться с техподдержкой и приложение по-прежнему не работает, стоит зафиксировать факт своего обращения в кол-центр или на почту. Это поможет при необходимости оспорить возможный штраф.
Также приложение может работать некорректно в связи с выходом новых обновлений, поэтому его стоит периодически обновлять.
Если приложение не работает, не стоит удалять его, за это также может грозить штраф. Некоторые москвичи, которые из-за сбоев не смогли отправить селфи и перестали пользоваться приложением, получили штрафы.
В частности, жительница Москвы, которая после операции на позвоночнике не может передвигаться, по ошибке получила два штрафа за нарушение режима самоизоляции. Женщина заболела ангиной и получила предписание соблюдать 14-дневный карантин, но не смогла установить приложение и отправить селфи, после чего ей пришли штрафы. По данным Главного контрольного управления Москвы, в итоге они были юридически аннулированы.
Власти Москвы пояснили, что уведомления о назначении или отмене штрафов гражданам за нарушение самоизоляции могут приходить с опозданием, в течение двух дней.
О том, как можно обжаловать штраф за нарушение самоизоляции, читайте здесь.
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