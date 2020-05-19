Как пользоваться приложением «Социальный мониторинг», чтобы не получить штраф

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Согласно указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ, обязаны использовать технологии электронного мониторинга геолокации, в том числе сервис «Социальный мониторинг», пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, проходящие лечение на дому. Таким образом, в Москве это приложение должны обязательно установить все граждане с подтвержденным Covid-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних условиях, а также те, кто контактировал или контактирует с ними.

Если у вас нет положительного теста на коронавирус и нет ОРВИ, то приложение устанавливать не нужно. Фактически сделать это не получится. Дело в том, что если вы не является больным с COVID-19 и ОРВИ, то не сможете завершить регистрацию в приложении, так как ваших данных нет в базе пациентов.

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