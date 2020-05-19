РИАМО - 19 мая. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту преступления, совершенного сотрудником полиции, мужчина выписал гражданке Японии мошеннический штраф в размере 7 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«1 мая текущего года сотрудник ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево <…> ввел в заблуждение гражданку Японии <...>, сознательно сообщив ей заведомо ложные сведения том, что она совершила административное правонарушение режима пребывания, за которое обязана заплатить штраф в размере 7 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Гражданка Японии перевела вышеуказанную сумму на банковскую карту злоумышленника, уверенная в том, что производит оплату административного штрафа за совершенное правонарушение.

Следствие продолжает сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.