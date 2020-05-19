РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали рецидивиста, подозреваемого в разбойном нападении на 33-летнюю женщину, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 33-летней местной жительницы о том, что неизвестный в квартире дома на улице Кирова напал на нее и, угрожая предметом похожим на пистолет, совершил хищение принадлежащего ей мобильного телефона стоимостью 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 38-летний житель новой Москвы. По данному факту следователем следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.