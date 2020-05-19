РИАМО - 19 мая. В Московской области отобрали 37 педагогов, которые будут работать в селах и деревнях, для участия в программе «Земский учитель», каждый станет обладателем 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.

«В Подмосковье завершился отбор специалистов на участие в федеральной программе «Земский учитель». Всего мы получили 289 заявок, по итогам отбора определились 37 педагогов, которые уже в новом учебном году начнут работать в селах и малых городах региона», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что каждый участник программы получит по 1 миллион рублей. Эти учителя будут преподавать в школах 32 городских округов.

По ее словам, в школах, которые расположены в малых населенных пунктах, появится восемь учителей математики, пять учителей начальных классов, шесть – русского языка и литературы, семь – иностранного языка, по два учителя – истории, химии, физики и информатики, а также по одному учителю физкультуры, географии и биологии.

Каклюгина отметила, что на данный момент в селах региона работает порядка 10 тысяч учителей. Программа «Земский учитель» позволит быстрее решить задачу по привлечению на территории качественных специалистов.

«Нам важно сделать образовательный процесс в равной степени эффективным для всех ребят, вне зависимости от их места проживания», - заключила глава ведомства.