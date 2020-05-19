РИАМО - 19 мая. Мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов РФ будут закрыты для посещения 24 мая в праздник Ураза-байрам, сообщил председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

Он напомнил, что в России продолжается борьба с распространением коронавируса, который унес немало жизней в мире, в том числе мусульман. Он уточнил, что многие еще находятся в больницах, а многие — на карантине.

«Дорогие мусульмане! 24 мая — в день благословенного праздника Ураза-байрам — в нашей мечети в Москве и в Московской области, а также в ряде других регионов и городов, не смогут принять верующих, дабы не создать условий для заражения еще большего количества людей. Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать причиной последующих людских смертей и страданий», — сказал Гайнутдин в ходе видеообращения, опубликованного на официальном сайте Духовного управления мусульман России.

Он призвал использовать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

В Москве и Московской области до 31 мая продлен режим самоизоляции, чтобы предотварить распространение коронавируса.

Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

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19 МАЯ

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- Контейнеры для использованных масок и перчаток могут появиться в российских аптеках. Депутат Госдумы предложил изменить подход к утилизации использованных защитных средств.

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.