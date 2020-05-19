РИАМО – 19 мая. Общая сумма выплат врачам и водителям скорой помощи за работу с коронавирусными больными на данный момент составляет 9 миллиардов рублей, ее уже получили почти 120 тысяч медицинских сотрудников и свыше 21 тысяч водителей скорой, сообщил во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Президентские выплаты уже получили 30 243 врача, работающие в стационарах и выездных бригадах скорой медицинской помощи, и 77 631 сотрудник среднего медицинского звена, 17 347 младших медицинских работников, а также 21 355 водителей автомобилей скорой помощи. Общая сумма выплат — почти 9 миллиардов рублей», - сказал Мурашко.

Он отметил, что на стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой медицинской помощи за особые условия труда правительством выделено 52 миллиарда рублей, которые своевременно доведены до регионов практически в полном объеме и с учетом аванса на май.

«Врачи, непосредственно работающие в стационарах с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей в месяц, младшие медицинский персонал – 25 тысяч рублей в месяц», - добавил Мурашко.

По его словам, для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты в размере 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсестрам, водителям скорой помощи — по 25 тысяч рублей в месяц.

Он добавил, что выплаты будут осуществляется с апреля по июнь.

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19 МАЯ

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