РИАМО - 19 мая. В столичной подземке снизились продажи масок и перчаток более чем на 60% по сравнению с 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

За 12 мая в метро было продано около 66 тысяч средств защиты, а уже 15 мая этот показатель снизился до 33 тысяч за день. 18 мая пассажиры купили 25 тысяч средств индивидуальной защиты.

«Это говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках. Как медик, хочу еще раз отметить важность их одновременного ношения. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса», — сказала главный врач, начальник медицинской службы Московского метрополитена Вера Жельвис.

При этом количество точек, где можно приобрести маски и перчатки, увеличивается, в том числе и за счет расширения ассортимента вендинговых автоматов. Мест продажи средств защиты в метро уже более тысячи, всего с учетом пригородный касс работает около 1,5 тысячи точек.

С 12 мая в Москве нужно обязательно носить маски и перчатки в общественных местах.

Пассажиров подземки проверят в три этапа: сначала контролеры ГУК «Организатор перевозок», затем с помощью видеонаблюдения, также соблюдение режима самоизоляции обеспечивают сотрудники полиции. Они регулярно проводят рейды на станциях и в переходах.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

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