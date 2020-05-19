РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Волонтеры поздравили супружескую пару Николая и Валентину Еременко из Балашихи с 50-летием совместной жизни, супругам подарили букет, торт, шампанское и передали продуктовый набор от фонда продовольствия «Русь», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Валентина и Николай Еременко познакомились в 1968 году, когда работали на центральной военной базе. Свой брак они зарегистрировали 6 мая 1970 года, и с тех пор не расставались. Прожили полвека в любви и согласии, воспитали сына и дочку, а сегодня помогают растить двух внучек», - говорится в сообщении.

Юбиляры поблагодарили волонтеров и вручили им домашнее яблочное варенье, пожелав им успехов и всего самого наилучшего.