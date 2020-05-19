РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. На заводе «Метровагонмаш» подмосковных Мытищ подвели итоги фотоконкурса в честь 75-летия Великой Победы, всего было заявлено 26 снимков, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подведены итоги фотоконкурса «Страницы истории «Метровагонмаш», организованного дирекцией по персоналу и социальным вопросам и проходившего в период с апреля по май текущего года.

«Для участия в соревновании было заявлено 26 снимков, распределенных по трем номинациям. Лучшую фотографию, посвященную трудовым будням завода, прислал Евгений Трусов, мастер участка вагоносборочного цеха №217. В номинации «Наш завод» победила Галина Абрамушкина, инженер-технолог отдела организации производственных процессов. Золото в номинации «1941-1945» по итогам электронного голосования досталось Нине Зинченко, слесарю-электромонтажнику участка монтажа силового привода», - говорится в сообщении.

Награждение победителей состоялось в заводском музее. Председатель Молодежного совета Павел Клементьев вручил лауреатам почетные грамоты и памятные подарки. В дальнейшем все снимки, принимавшие участие в фотоконкурсе, будут размещены в формате выставки на территории предприятия.

«Я считаю, что очень важно проводить подобные конкурсы. Недаром говорят: «Не помня своей истории, ты не имеешь будущего». Мы должны помнить свои истоки, историю страны и подвиг тех людей, благодаря которым мы сейчас живем и трудимся на нашем заводе», - отметила победитель в номинации «1941-1945» Нина Зинченко.