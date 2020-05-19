РИАМО - 19 мая. Лидер политической партии ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский выступил с предложением ликвидировать Совет Федерации в России, пишет Газета.ru.

Жириновский в своем Twitter-аккаунте отметил, что в сейчас в стране много ненужных депутатов и чиновников. По его мнению, России необходимо сокращать аппараты чиновников и число депутатов в парламентах всех уровней.

«Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации», — заключил политик.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что предложение Жириновского обусловлено тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата, как правило, представляет аристократию, выступая в качестве цензора над нижней, народной, палатой парламента. При этом в партии заявили, что в России нет аристократии, как в монархических странах.

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