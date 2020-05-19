РИАМО - 19 мая. Около 79% опрошенных медиков получили выплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией, заявил председатель Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

«Мы провели два этапа мониторинга. Первый —13-14 мая, тогда только 19% врачей подтвердили (получение выплат - ред.). Вчера вечером (18 мая - ред.) закончился второй этап, цифра составила 79% опрошенных. Ситуация меняется к лучшему», — сказал Кузнецов.

По его словам, только 37% всех врачей, а это более 13 тысяч человек, которые приняли участие в опросе, говорят, что им понятна методика начисления.

Он отметил, что ОНФ выбрал 50 больниц, откуда поступило больше всего обращений сотрудников.

«По всем 50 больницам выплаты идут. То есть, сказать, что деньги не доводятся, нельзя», — заключил Кузнецов.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

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- Контейнеры для использованных масок и перчаток могут появиться в российских аптеках. Депутат Госдумы предложил изменить подход к утилизации использованных защитных средств.

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«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

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- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

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