РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего 5 дней назад 30-летнего мужчину, который может находиться в подмосковном Подольске, сообщается на странице поискового отряда «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, помогите найти человека! В Подмосковье пропал 30-летний Денис Собар. Его местонахождение неизвестно с 14 мая. Может находиться в городах Мытищи и Подольск», - говорится в сообщении.

У мужчины имеется особая примета - татуировка на запястье левой руки. Его рост 178 сантиметров, он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Одежда пропавшего неизвестна. В

сех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.