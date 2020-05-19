РИАМО - 19 мая. Первые выводки зайчат начали появляться в семьях зайцев-русаков на природных территориях Москвы, их обнаружили в парках «Измайлово» и «Тушинском», в Алешкинском и Битцевском лесах, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Зайцы-русаки обитают на многих природных территориях Москвы, зверькам для комфортной жизни хватает относительно небольшого пространства. Период размножения у русаков длится с марта по июнь.
Новорожденные зайчата, хоть и слабые, но зрячие, и уже в первый день способны бегать. А взрослые особи благодаря сильным задним лапам могут развивать скорость до 60 километров в час, но только на короткие дистанции. После стремительного рывка заяц либо затаивается, либо на более низкой скорости путает следы с помощью резких скачков в стороны. Задние лапы нужны им не только для бега, ими заяц может нанести сильный удар обидчику.
В дикой природе продолжительность зайцев жизни составляет 4-5 лет, при благоприятных условиях представители вида доживают до 6-7 лет, а порой и до 10.
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