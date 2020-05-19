РИАМО - 19 мая. Дистанционный заказ рецептурных лекарств должен заработать как можно скорее, заявил президент России Владимир Путин.

«Важный вопрос, особенно для пожилых людей. Дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются по рецепту. Все идет не так быстро, как этого хотелось бы», — сказал Путин в ходе совещания по поводу выплат медикам, работающим с коронавирусом.

По словам главы государства, соответствующий указ он подписал еще 17 марта.

Президент потребовал довести до конца решение вопроса о дистанционной продаже лекарственных препаратов, а также создать нормативно-правовую базу, необходимую для этого.