РИАМО - 19 мая. Спасатели поисково-спасательного отряда №14 ГКУ Подмосковья «Мособлпожспас» помогли жителю Павловского Посада снять с пальца застрявшее кольцо, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

За помощью обратился мужчина средних лет, который не смог самостоятельно снять кольцо.

«Изначально, мужчина разными методами пытался сам снять кольцо, но у него это не получилось. Тогда пострадавший обратился к спасателям. Из-за того, что палец сильно опух, работники «Мособлпожспас» не могли применить стандартный способ с капроновой нитью, поэтому пришлось использовать ножовку по металлу», - рассказал спасатель старший смены Александр Волков.

Специалисты аккуратно, чтобы не повредить палец, разрезали кольцо ножовкой, не причинив вреда здоровью пострадавшего.