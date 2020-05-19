РИАМО - 19 мая. Шестнадцатилетняя российская фигуристка Алена Косторная стала самой молодой участницей рейтинга журнала Forbes среди спортсменов, сообщает Nation News.

Девушка вошла список 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Чемпионка Европы 2020 года оказалась в номинации «спорт и киберспорт».

«Участников разделили на категории, победителей выбирали члены жюри, экспертный совет и редакция издания, которая учитывала голоса пользователей», — отмечается в материале.

Кроме Косторной в рейтинг попали 23-летний пловец Антон Чулков и 21-летний киберспортсмен Кирилл Михайлов.

Среди номинантов были футболист ЦСКА Федор Чалов, теннисист Даниил Медведев, легкоатлетка Анжелика Сидорова, баскетболистка Мария Вадеева, боксер Дмитрий Бивол. Однако всем им не хватило очков, чтобы войти в рейтинг.

Алена Косторная — фигуристка, выступающая в одиночном катании, одна из самых перспективных российских спортсменок. Чемпионка Европы, победительница финала Гран-при. Серебряный призер и двукратный бронзовый призер чемпионата России. Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров. Победительница и серебряный призер финала юниорского Гран-при.