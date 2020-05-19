РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. С 25 по 31 мая в городском округе Люберцы пройдет предварительное голосование партии «Единая Россия», его впервые проведут в режиме онлайн, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции предварительное голосование состоится в дистанционном режиме с использованием специальной цифровой платформы. Оставить свой голос можно будет в один клик. О своем участии в праймериз заявили семь кандидатов. В сентябре текущего года двое из них - те, кто наберет наибольшее количество голосов, - будут участвовать в довыборах в местный Совет депутатов по избирательному округу №7», - сказал Ружицкий.

Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и по 24 мая. Помимо основных документов, участникам праймериз необходимо подавать предложения по реализации Послания Федеральному Собранию Президента России Владимира Путина от 15 января 2020 года.

«Уважаемые люберчане, призываю вас принять участие в голосовании! От вашего выбора зависит, кто будет защищать ваши интересы, а также вектор дальнейшего развития Люберецкого края!» - завершил Владимир Ружицкий.