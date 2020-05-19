РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Жители Люберец смогут поучаствовать в онлайн-лектории и научиться ухаживать за волосами, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Пока музеи и культурные пространства закрыты, жители Люберец могут просвещаться онлайн: например, разобраться в классической музыке и английском театре, узнать про изменение климата или пройтись по залам Эрмитажа. Те жители, которые соскучились по прогулкам, могут попасть на виртуальную экскурсию по паркам Москвы. В лектории можно получить и практические знания: научиться ухаживать за волосами и делать прически в домашних условиях или продлевать жизнь вещам», - говорится в сообщении.

«Дом по другим правилам» — онлайн-пространство, созданное сотовым оператором Tele2. В нем есть не только лекторий, но и кинотеатр, гараж, где проводятся концерты, кухня с мастер-классами от шеф-поваров известных московских ресторанов, а еще гостиная, где можно устроить онлайн-вечеринку или свидание.

Все пространства доступны бесплатно всем желающим.