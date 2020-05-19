РИАМО - 19 мая. Госдума планирует рассмотреть во втором, основном чтении на текущей неделе новый пакет мер по противодействию распространению коронавируса, до 20 мая будут поступать поправки в документ, сообщает Федеральное агентство новостей.

На данный момент к законопроекту подготовлено более 100 поправок.

«Среди поправок — бесплатная раздача медицинских масок, выдача ваучеров вместо возврата средств за билеты на отмененные спортивные мероприятия, а также изменения в части расторжения договоров аренды», — говорится в материале.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов и первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев считают, что при введении режима обязательного ношения масок и перчаток граждане должны получать средства индивидуальной защиты безвозмездно.

«Мы написали поправку о том, чтобы выдачу масок и перчаток финансировали из бюджета соответствующего уровня. Порядок финансирования и обеспечения масками и перчатками устанавливается правительством России. Если режим такой введен и при этом будут штрафы, то граждане должны быть обеспечены этими средствами защиты», — рассказал Шурчанов.

Свои предложения разработала и внесла организация «Опора России». Согласно ее поправкам, расширяется перечень системообразующих организаций, которые получат льготные кредиты и выплаты по одному МРОТ на каждого работника, которого не уволили.

В законопроект также могут внести поправку о возможности выдачи ваучеров вместо денег за билеты на отмененные спортивные мероприятия. Зампред комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов подчеркнул, что на разные спортивные мероприятия, которые перенесены, было продано очень много билетов.

«Необходимо разрешить выдавать ваучеры. Так компании не обанкротятся, а у людей появится возможность пойти на мероприятие в другое время. Это пока только идея, которая обсуждается и рассматривается», — отметил Фаррахов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Мишустин выписан из больницы и приступил к работе. Ранее у главы правительства РФ был выявлен коронавирус.

- Контейнеры для использованных масок и перчаток могут появиться в российских аптеках. Депутат Госдумы предложил изменить подход к утилизации использованных защитных средств.

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.