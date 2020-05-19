РИАМО - 19 мая. Женщина, подозреваемая в убийстве своего малолетнего сына в Коломенском округе, доставлена на допрос к следователю, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее правоохранителям удалось установить местонахождение и задержать 24-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве своего девятимесячного ребенка (часть 2 статьи 105 УК РФ).

«В настоящее время женщину доставили на допрос к следователю. Установливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также идет сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 мая в подмосковной Коломне. Мужчина обнаружил тело своего девятимесячного сына в кроватке без признаков жизни и сообщил об этом в полицию. По данным эксперта, смерть ребенка могла наступить от механической асфиксии. Под подозрение попала мать малыша, которой дома не оказалось.