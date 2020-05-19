РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Более 120 учащихся подольских школ стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 2019-2020 учебном году более 120 учеников 9-11 классов подольских школ стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам», - говорится в сообщении.

Так, призерами олимпиады школьников стали три выпускника 11 класса – Ярослава Плаксина из лицея «Экус», Артем Козлов из Быковской школы и Наталья Ламина из школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов.