РИАМО - 19 мая. Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ, резко снизился — до 72,39 рубля, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара снизился на 58,8 копейки, до 72,3918 рубля. В свою очередь, курс евро увеличился на 22,5 копейки и составил 79,1677 рубля», — говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 22,2 копейки и составила 75,4409 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже во вторник, курс доллара упал на 29 копеек, курс евро снизился на 8 копеек.