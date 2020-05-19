РИАМО - 19 мая. Полицейские в Богородском городском округе изъяли из незаконного оборота более 4,5 тысяч бутылок алкогольной продукции, которые для продажи хранил один из местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что 30-летний местный житель, не имея лицензии, хранил в хозяйственной постройке в деревне Дядькино спиртосодержащую продукцию с целью извлечения дохода», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Полицейские изъяли более 4,5 тысяч бутылок различных торговых марок на сумму свыше 1 миллиона рублей, добавила она.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Мужчину поместили под подписку о невыезде.