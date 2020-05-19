РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 мая. Завод «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи отправил в МУП «Метроэлектротранс» города Казани новый поезд метро, говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

«Метровагонмаш» и Казанский метрополитен сотрудничают с 2010 года. За это время для метро столицы Татарстана было изготовлено 27 вагонов. Контракт на изготовление и поставку четырехвагонного поезда метро серии 81-765.4К/766.4К (два моторных головных и два моторных промежуточных вагона) на базе модели «Москва 2019» был подписан в октябре 2019 года.

«В вагонах метро серии 81-765.4К/766.4К применено одно из главных технических новшеств – электродинамическое торможение состава до полной остановки. Эта технология позволяет составу сбрасывать скорость за счет электродвигателей, без применения фрикционного тормоза, в результате чего торможение становится плавным и тихим. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход, который позволяет свободно продвигаться по вагонам и заметно облегчает жизнь пассажирам с багажом», – говорится в сообщении.

В период пандемии коронавирусной инфекции наличие в поезде метро единого сквозного прохода помогает пассажирам беспрепятственно перемещаться по вагонам и свести к минимуму контакты между людьми. Дополнительная защита от распространения инфекции Covid-19 осуществляется за счет современных автоматических систем обеззараживания воздуха.

«В пассажирском салоне установлены светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток – с утра бодрящий холодный свет; вечером включается расслабляющий теплый. Современные электронные табло с экранами высокого разрешения, установленные в вагонах метро серии 81-765.4К/766.4К, позволяют пассажирам выстроить оптимальный маршрут передвижения», – отмечается в материале.

В салонах расположены USB-розетки для зарядки телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места в головных вагонах.

«В поезде используется современная информационная система, оптимизировано электрооборудование. По сравнению с поездами предшествующих модификаций, изменен пульт машиниста, добавлена беспроводная гарнитура, обеспечивающая беспрерывную связь с диспетчерским центром», – уточняется в материале.