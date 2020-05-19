РИАМО – 19 мая. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения (26 Ияра) и отметил, что этот праздник с каждым годом объединяет все больше людей в стране, сообщает Газета.ru.

Глава государства сравнил День спасения и освобождения с Днем Победы.

«В нынешнем, юбилейном, году он наполнен особым духовным смыслом. 75 лет назад отгремели залпы орудий, и закончилась самая жестокая война XX столетия», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что ежегодно данный праздник привлекает все большее число людей в стране, помогает воспитывать патриотические чувства у молодежи. Он также выразил уверенность, что этот день будут чтить и помнить будущие поколения и хранить историческую правду о минувшей войне.

Президент выразил ветеранам искренние слова признательности, а также пожелал всем бодрости духа, благополучия и здоровья.

26 Ияра – это «еврейский день Победы», новый праздник в честь победы над фашизмом, который внесен в еврейский религиозный календарь по инициативе президента фонда горских евреев СТМЭГИ, вице-президента Российского еврейского конгресса Германа Захарьяева.