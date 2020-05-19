РИАМО – 19 мая. Муза, помощница, супруга комика Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова отметила, что впервые прервала режим самоизоляции по причине работы, сообщает Газета.ru.

«Впервые за 56 дней самоизоляции я сделала пропуск и поехала по рабочим делам в центр. Ощущение, как в Диснейленде побывала!» – написала Бруханова на своей личной странице в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой суррогатная мать якобы родила малыша. Официально данные слухи они не комментируют.