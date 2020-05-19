РИАМО - 19 мая. В подмосковном Пушкине госпитализировали 39-летнего мужчину с ножевым ранением живота, телесные повреждения гражданину причинил его знакомый, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, инцидент произошел по адресу: Пушкино, микрорайон Клязьма, улица Ломоносовская.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1974 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Злоумышленником оказался знакомый потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан.