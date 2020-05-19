РИАМО - 19 мая. Более 4 тысяч человек задействованы в круглосуточной дезинфекции столичного метрополитена, в первую очередь, это сотрудники центра клининга и депо, говорится в сообщении пресс-службы метро.

Ранее в метро создали отдельное подразделение, выполняющее дезинфекцию объектов тепловыми распылителями с пульсирующим реактивным двигателем, в которых используется полимерный антисептик.

«Работники обрабатывают помещения, в которых находится персонал, депо, тоннели и объекты пассажирской зоны: вагоны, вестибюли и платформы станций метро. Также в метрополитене проводится дезинфекция вентшахт и тоннелей», — говорится в сообщении.

С момента начала пандемии частоту обработки пассажирской зоны увеличили в 12–15 раз, а количество дезинфицирующих обработок вагонов метро увеличилось в два раза.

На станциях особое внимание уделяют ручкам входных дверей, кассовым зонам, турникетным комплексам и поручням эскалаторов. Сотрудники клининга проводят их дезинфекцию раз в 1,5–2 часа. Автоматы по продаже билетов обеззараживаются раз в час.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также будет считаться нарушением.

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19 МАЯ

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«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

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- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

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