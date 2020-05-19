РИАМО - 19 мая. Следователи начали доследственную проверку по сообщениям СМИ, в которых сказано, что у научного сотрудника РАН похитили деньги, сообщила РИАМО во вторник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

СМИ писали, что женщина под видом сотрудницы одного из столичных банков, убедила сотрудника Российской академии наук сообщить ей свои персональные данные. После чего со счета мужчины списали деньги.

«Следователи проверят все изложенные факты и проведут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.