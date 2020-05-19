РИАМО – 19 мая. Исследователи из испанского университета Наварры выяснили в рамках исследования, что старение клеток организма могут ускорять ультраобработанные продукты, в эксперименте приняли участие почти 900 добровольцев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ультраобработанными продуктами считаются хлебобулочные изделия и снеки, газировки, десерты и полуфабрикаты, кукурузные хлопья с сахаром, восстановленные мясные продукты. В такой пище высокое содержание консервантов, красителей, сахара, жира и соли, а содержание витаминов и клетчатки крайне мало.

«Употребление ультраобработанных продуктов уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они укорачиваются с возрастом, однако ускорить этот процесс могут перечисленные продукты», – говорится в сообщении.

В эксперименте испанских ученых приняли участие около 900 добровольцев в возрасте от 57 до 91 года. Ученые проследили связь рациона добровольцев с длиной их теломеров в организме.

В результате выяснилось, что у подопытных, в чьем рационе содержалось свыше трех порций продуктов с высокой степенью обработки в день, шансы на укорачивание теломеров выросли в два раза.

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