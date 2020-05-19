РИАМО - 19 мая. Ход реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов 2019 будут транслировать онлайн, следить за ходом работ сможет любой житель Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«На проекты благоустройства, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019, установили видеокамеры», - говорится в сообщении.

Посмотреть за ходом работ можно перейдя по ссылке.

Впервые конкурс провели по решению президента России Владимира Путина. С начала запуска конкурса 14 проектов от Московской области стали победителями.