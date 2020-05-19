РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. В Подольске рабочие заделали ямы на площади около 12 тысяч квадратных метров в ходе месячника по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске прошел ежегодный весенний месячник по благоустройству, который стартовал 1 апреля. За этот период было проведено 4 муниципальных субботника. В связи с введением ограничительных мер в Московской области, все работы были выполнены силами муниципальных предприятий и подрядных организации. Основное внимание уделялось наведению порядка на дворовых территориях, а также в зонах отдыха и общественных пространствах.

«В ходе месячника по благоустройству выполнен ямочный ремонт во дворах и внутриквартальных проездах, площадь составила почти 12 тысяч квадратных метров. Была произведена очистка и покраска более 103 тысяч метров бортового камня, осуществлена побелка свыше 14 тысяч деревьев, а также опиловка более 1,6 тысячи деревьев. На придомовых территориях высажено более 130 саженцев. Также произведены ремонт и окраска ограждений и декоративных заборов, ремонт и окрашивание малых архитектурных форм и многое другое», - говорится в сообщении.

Силами сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и подрядных организаций были убраны проезды и тротуары, устранено 176 ям на дворовых территориях, окрашены заборы и ограждения. Восстановлено 486 малых архитектурных форм и элементов на детских игровых площадках, очищены от мусора газоны, произведен окос травы.

В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы выполнена замена асфальтобетонного покрытия на брусчатку на Революционном проспекте (от проспекта Ленина до улицы Рабочей) и вдоль площади Славы. В ходе работ было уложено более 4,7 тысячи квадратных метров брусчатки, заменено свыше 1,7 тысячи метров бортового камня и засеяно 520 квадратных метров газона.

Работы по наведению порядка на территориях округа продолжаются в рабочем режиме.