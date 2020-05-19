РИАМО - 19 мая. В Подмосковье за прошедшие сутки выпало 10 миллиметров осадков, это около 21% месячной нормы, а в столице - шесть миллиметров, что составило 12,5% нормы влаги в мае, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Майская норма осадка в Московской регионе составляет 48 миллиметров.

«Порывы ветра достигали 17-21 метров в секунду», — отмечается в материале.

Среднесуточная температура 18 мая в столице составила плюс 7,8 градуса, что на 5,5 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха 18 мая была плюс 13-14 градусов в Москве и до плюс 9-16 градусов в Подмосковье.