РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 мая. Пенсионеры Котельников могут купить маски по льготной цене в трех аптеках округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители старше 65 лет могут приобрести медицинские маски по льготным ценам – 11 рублей за штуку. Изначально возможность приобретения масок была реализована только в государственных аптеках. Однако одна из частных аптек города Котельники также поддержала эту идею. В данный момент купить маски по льготной цене можно в трех аптеках», – говорится в сообщении.

Данные аптеки находятся по адресам: микрорайон Силикат, дом №42, аптечный пункт №138; микрорайон Ковровый, дом №26, аптечный пункт №140; улица Кузьминская, дом №15, «ООО Фармнел».

Для покупки масок по льготной цене необходимо предъявить социальную карту Московской области. Скидку может получить держатель карты или его представитель: родственник, социальный работник, сосед. Это правило ввели для того, чтобы пожилые люди имели возможность не выходить лишний раз из дома.

«По одной социальной карте можно получить не более 30 медицинских масок в месяц», – заключается в материале.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.