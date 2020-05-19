РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мая. Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» задержали 25-летнего жителя Балашихи по подозрению в краже ювелирных украшений на 700 тысяч рублей из дома в городском округе Лосино-Петровский, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от местной жительницы о том, что из ее дома, расположенного на улице Лесная, похищены принадлежащие ей ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний житель Балашихи. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД «Щелковское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.