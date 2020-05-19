РИАМО - 19 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в избиении его знакомого до смерти, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Тело 43-летнего жителя Пущина с ссадинами на голове и переломом носа было обнаружено в одной из квартир города 17 мая. По данным эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы и субдуральной гематомы головы.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 31-летний знакомый потерпевшего. На допросе подозреваемый полностью признал вину и сообщил следователю, что преступление было совершено при распитии спиртных напитков в ходе ссоры», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины»).

В ближайшее время подозреваемому мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.