РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 мая. К 190-летию русского художника, выдающегося пейзажиста, основоположника символистского «пейзажа настроения» в русской живописи Алексея Саврасова сотрудники библиотеки №8 Мытищ подготовили видеопрезентацию «Мастер пейзажа», сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.



«Алексей Кондратьевич Саврасов принадлежит к художникам, роль которых в истории русского искусства неоспоримо значительна. Наряду с Шишкиным, Васильевым, Куинджи, Поленовым, он был создателем школы национальной пейзажной живописи второй половины XIX века. Саврасов – один из самых глубоких русских пейзажистов», – говорится в сообщении.

Судьба Саврасова в русском искусстве достаточно трагична. Его ученик Исаак Левитан писал: «Не стало одного из самых глубоких русских пейзажистов, с Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле. Да, покойный Саврасов создал русский пейзаж, и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества».

Посмотреть видеопрезентацию можно по ссылке: https://www.instagram.com/p/CAW6LBnCM8N/.