РИАМО – 19 мая. Специальные контейнеры для сбора использованных медицинских масок и перчаток необходимо установить в российских аптеках, сообщил во вторник председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он подчеркнул, что после использования индивидуальные средства защиты следует обезвреживать и правильно утилизировать, выбрасывать их в обычный мусорный контейнер недопустимо.

«Мы предложили изменить подходы к этой категории отходов (медмаски и перчатки – ред.). Мы считаем, что они должны обезвреживаться точно так же, как и медицинские отходы, которые образуются на территории медучреждений. Ряд регионов уже пошли по пути создания отдельной инфраструктуры, то есть установки специализированных контейнеров для этих отходов. <…> Но с нашей точки зрения, аптеки тоже должны обеспечивать их прием у граждан», - сказал Бурматов в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

По словам депутата, медицинские учреждения, которые уже обезвреживают и утилизируют собственные медотходы, тоже могут установить специальные контейнеры для приема использованных масок и перчаток от населения.

Бурматов уточнил, что в последние два месяца объем используемых гражданами медицинских средств защиты достигает 10 миллионов единиц в день.

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19 МАЯ

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