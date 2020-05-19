РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мая. В Домодедове за минувшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составляет 677 человек, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 898 новых случаев заражения.
«Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 677 (+32)», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 29188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 заболевший. Выздоровели и выписались 3614 человек.
Жителей региона призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах необходимо надевать маску.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
19 МАЯ
- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.
- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.
- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.
- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».
- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.
- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
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