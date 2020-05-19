РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Жители подмосковного Красногорска могут записать детей в школу «Алые паруса» в срок до 4 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По 4 июня осуществляется запись детей на обучение в МУДО «ДМХШ «Алые паруса» на 2020-2021 годы», - говорится в сообщении.

Подать заявление можно через портал госуслуг.

«Записать ребенка можно и в другие муниципальные учреждения дополнительного образования», - заключается в материале.