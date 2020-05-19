РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В городском округе Люберцы за прошедшие сутки выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксирован 1221 случай Covid-19, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

За сутки 898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье.

«В Люберцах выявили за сутки 17 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1221 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксированы 199 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили шесть случаев за сутки, всего в муниципалитете 308 заразившихся.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 человек. Выздоровели и выписались 3614 человек.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них около 1,5 тысячи человек из Москвы.

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19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.