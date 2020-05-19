РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В городском округе Люберцы за прошедшие сутки выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксирован 1221 случай Covid-19, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
За сутки 898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье.
«В Люберцах выявили за сутки 17 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1221 заболевший», - говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксированы 199 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили шесть случаев за сутки, всего в муниципалитете 308 заразившихся.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 человек. Выздоровели и выписались 3614 человек.
В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них около 1,5 тысячи человек из Москвы.
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Текстовая трансляция
19 МАЯ
- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.
- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.
- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.
- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».
- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.
- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.
- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.
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