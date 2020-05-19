РИАМО - 19 мая. Малообеспеченные семьи Клина получат больше 2 тысяч продуктовых наборов от «Мясокомбината Клинский» в рамках совместной благотворительной акции группы «Продо» и социального проекта «Яндекса» «Помощь рядом», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мясокомбинат выпускает свыше 300 наименований продукции и производит более 30 тысяч тонн колбасных изделий и полуфабрикатов в год.

«Сегодня более 2 тысяч продуктовых наборов получат многодетные семьи и семьи воспитывающие одного и двух детей, несовершеннолетние узники фашистских лагерей, а также те, кто состоит на учете в местном центре занятости населения или оказался в трудной жизненной ситуации», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В продуктовые наборы входят полуфабрикаты, деликатесные вырезки, копченые, печеные, вареные и вяленые мясопродукты, а также изготовленные по особым технологиям паштеты, изделия из субпродуктов.

Это не первая поддержка, которую оказывает «Клинский мясокомбинат» во время объявленных ограничений из-за коронавируса.

«С начала апреля тысячи наборов продукции регулярно поступают в больницы Москвы и Подмосковья, где лечат пациентов с Covid-19. Колбасная продукция для детей от трех лет под брендом «Умка» была передана Объединению многодетных семей Москвы. 350 ветеранов из Клина ко Дню Победы получили подарки от комбината», - подчеркнул Разин.

Продуктовые наборы доставят жителям на дом волонтеры с помощью сервиса «Яндекс.Такси». Эти поездки будут оплачены из средств фонда социального проекта «Помощь рядом».

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.