РИАМО – 19 мая. С началом следующей недели жителей Москвы ожидает температурный перелом, после которого погода вернется к климатической норме, к концу мая ожидается много солнечных дней без осадков и с южным ветром, сообщает РИА Новости.

«Последняя пятидневка мая ознаменуется приходом лета <…>, когда ночная температура будет плюс семь-двенадцать, а дневная — выше 20. То есть 26 мая мы выходим на плюс 20, а дальше с каждым днем все больше, до плюс 25, а может, и выше», – сказал ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Евгений Тишковец.

По словам специалиста, мерзнуть осталось только эту неделю, пока мы остаемся в рамках апрельского климата. Перелом наступит с 25 мая, в климатическую норму мая погода вернется, когда ночью будет плюс три-восемь градусов, а днем можно будет рассчитывать на плюс 15-20 градусов.

Тишковец подчеркнул, что концу месяца ожидается много солнечных дней без осадков и с южным ветром, при этом основной этап смены температур наступит после 26 мая.