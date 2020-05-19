РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе 988 подтвержденных случаев Covid-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 898 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 271 человек. Выздоровели и выписались 3 614 человек. В городском округе Мытищи выявили 988 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

18 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа составляло 974.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.